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Последствия российских обстрелов на Днепропетровщине, фото: ГСЧС
Рашисты нанесли повторный удар по спасателям на Днепропетровщине — есть пострадавшие (ФОТО)https://racurs.ua/n214976-rashisty-nanesli-povtornyy-udar-po-spasatelyam-na-dnepropetrovschine-est-postradavshie-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали повторного удару по рятувальниках, які ліквідовували пожежу.
Троє надзвичайників постраждали. Про це сьогодні, 13 липня, повідомила прес-служба ДСНС.
У Петропавлівській територіальній громаді Синельниківського району через ворожий обстріл спалахнув житловий будинок. На місце події одразу прибули вогнеборці, — розповіли у відомстві. — Проте під час ліквідації пожежі ворог підступно завдав повторного удару по тих, хто рятував чуже життя.
Поранення отримали троє наших надзвичайників, — додали у ДСНС.