Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских обстрелов на Днепропетровщине, фото: ГСЧС

Рашисты нанесли повторный удар по спасателям на Днепропетровщине — есть пострадавшие (ФОТО)

13 июл 2026, 19:56
999

Російські загарбники завдали повторного удару по рятувальниках, які ліквідовували пожежу.

Троє надзвичайників постраждали. Про це сьогодні, 13 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

У Петропавлівській територіальній громаді Синельниківського району через ворожий обстріл спалахнув житловий будинок. На місце події одразу прибули вогнеборці, — розповіли у відомстві. — Проте під час ліквідації пожежі ворог підступно завдав повторного удару по тих, хто рятував чуже життя.

Поранення отримали троє наших надзвичайників, — додали у ДСНС.

Наслідки російського обстрілу на Дніпропетровщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров