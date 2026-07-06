Российские агенты корректировали обстрелы одной из ключевых ТЭС Днепропетровщины. Фото: ГСЧС

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Агенти російської ФСБ коригували атаки РФ по одній із ключових ТЕС Дніпропетровщини.

Контррозвідка СБУ затримала двох російських агентів, які наводили ракетно-дронові атаки ворога по енергетичній інфраструктурі регіону. Коригувальникам окупанти наказали провести дорозвідку поблизу місцевої теплової електростанції, яка живить прифронтові райони області. Про це Служба безпеки України 6 липня повідомила у Telegram.

Слідство встановило, що на росіян працювали місцеві мешканці, які діяли порізно. Одним із фігурантів виявився мешканець Дніпра, який ухилявся від мобілізації. Чоловік випитував у сусідів та родичів інформацію, яка потрібна була окупантам. Під виглядом побутових розмов він намагався дізнатися не тільки про технічний стан місцевої ТЕС, а й координати вогневих позицій української ППО.

Друга фігурантка — безробітна із Зеленодольська, яка обходила територію, щоб виявити і зафіксувати пункти базування мобільних вогневих груп. Жінка також відстежувала наслідки повітряних ударів по місцевих енергооб'єктах.

Спецслужба викрила обох агентів, задокументувала їхні злочини і затримала. Смартфони із доказами роботи на ворога у фігурантів вилучили під час обшуків. Обом вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, російський агент намагався здійснити диверсію на оборонному підприємстві у Львові. Зловмисник намагався спричинити пожежу, яка повинна була призвести до вибухів та технічної аварії на виробництві. Агента схопили після спроби здійснити пожежу в одному з цехів.