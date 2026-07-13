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Ракурс
Наслідки російського обстрілу на Дніпропетровщині, фото: ДСНС

Рашисти завдали повторного удару по рятувальниках на Дніпропетровщині — є постраждалі (ФОТО)

13 лип 2026, 19:56
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Російські загарбники завдали повторного удару по рятувальниках, які ліквідовували пожежу.

Троє надзвичайників постраждали. Про це сьогодні, 13 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

У Петропавлівській територіальній громаді Синельниківського району через ворожий обстріл спалахнув житловий будинок. На місце події одразу прибули вогнеборці, — розповіли у відомстві. — Проте під час ліквідації пожежі ворог підступно завдав повторного удару по тих, хто рятував чуже життя.

Поранення отримали троє наших надзвичайників, — додали у ДСНС.

Наслідки російського обстрілу на Дніпропетровщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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