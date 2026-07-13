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Наслідки російського обстрілу на Дніпропетровщині, фото: ДСНС
Рашисти завдали повторного удару по рятувальниках на Дніпропетровщині — є постраждалі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214976-rashysty-zavdaly-povtornogo-udaru-po-ryatuvalnykah-na-dnipropetrovschyni-ie-postrajdali-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали повторного удару по рятувальниках, які ліквідовували пожежу.
Троє надзвичайників постраждали. Про це сьогодні, 13 липня, повідомила прес-служба ДСНС.
У Петропавлівській територіальній громаді Синельниківського району через ворожий обстріл спалахнув житловий будинок. На місце події одразу прибули вогнеборці, — розповіли у відомстві. — Проте під час ліквідації пожежі ворог підступно завдав повторного удару по тих, хто рятував чуже життя.
Поранення отримали троє наших надзвичайників, — додали у ДСНС.