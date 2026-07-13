Російські загарбники завдали повторного удару по рятувальниках, які ліквідовували пожежу.

Троє надзвичайників постраждали. Про це сьогодні, 13 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

У Петропавлівській територіальній громаді Синельниківського району через ворожий обстріл спалахнув житловий будинок. На місце події одразу прибули вогнеборці, — розповіли у відомстві. — Проте під час ліквідації пожежі ворог підступно завдав повторного удару по тих, хто рятував чуже життя.