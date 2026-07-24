РФ атакувала пасажирський поїзд. Фото: УЗ

https://racurs.ua/ua/n215229-rosiyskyy-bpla-atakuvav-pasajyrskyy-poyizd-na-dnipropetrovschyni.html

Ракурс

Російський безпілотник атакував пасажирський поїзд на Дніпропетровщині.

У п’ятницю, 24 липня, ворожий дрон влучив у локомотив поїзда. Однак моніторингова група вчасно попередила залізничників й пасажирів про потенційну загрозу. Вони встигли евакуюватися з вагонів й не постраждали. Про це компанія «Укрзалізниця» повідомила у Telegram.

Наразі наші колеги працюють над тим, аби пасажири подовжили свою подорож максимально безпечним маршрутом і дісталися своїх станцій з мінімальною затримкою, — наголосили в УЗ.

Нагадаємо, 10 червня російські війська атакували дронами залізничний вокзал у Сумах. Працювала протиповітряна оборона й один із підбитих ворожих «Шахедів» впав на поїзд № 143 «Суми-Рахів». Внаслідок цього виникло загоряння даху останнього вагона. Пасажири та поїзна бригада не постраждали, бо знаходилися в укритті.