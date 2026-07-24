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Ракурс
РФ атакувала пасажирський поїзд. Фото: УЗ

Російський БпЛА атакував пасажирський поїзд на Дніпропетровщині

24 лип 2026, 21:32
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Російський безпілотник атакував пасажирський поїзд на Дніпропетровщині.

У п’ятницю, 24 липня, ворожий дрон влучив у локомотив поїзда. Однак моніторингова група вчасно попередила залізничників й пасажирів про потенційну загрозу. Вони встигли евакуюватися з вагонів й не постраждали. Про це компанія «Укрзалізниця» повідомила у Telegram.

Наразі наші колеги працюють над тим, аби пасажири подовжили свою подорож максимально безпечним маршрутом і дісталися своїх станцій з мінімальною затримкою, — наголосили в УЗ.

Нагадаємо, 10 червня російські війська атакували дронами залізничний вокзал у Сумах. Працювала протиповітряна оборона й один із підбитих ворожих «Шахедів» впав на поїзд № 143 «Суми-Рахів». Внаслідок цього виникло загоряння даху останнього вагона. Пасажири та поїзна бригада не постраждали, бо знаходилися в укритті.

Джерело: Ракурс


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