Ураження російського судна, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n214994-116-suden-za-dev-yat-dniv-urazyly-sbs-madyar-video.html

Ракурс

Сили безпілотник систем ЗСУ за дев’ять днів уразили 116 суден в Азовському морі у межах операції «МоЛоЧКа».

Про це сьогодні, 14 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

Зазначається, що цієї ночі було уражено 11 суден:

п’ять танкерів;

п’ять суховантажів;

один буксир.

Тіньовий флот анорексує, але має зникнути, як вид, — наголосив Бровді.

Він зазначив, що уражені судна не повністю знищені, але перетворені «у дрейфуючі морем примари»

Параліч фідерного флоту рф («курʼєрські» малі та середні 140-метрові плоскодонні танкери по 7000 тонн дедвейтом), як вагомої складової тіньового флоту рф, по суті унеможливлює вивіз на експорт «чорного золота» з баз портової нафтоперевалки та наливайок рф Волго-Донським каналом та Азовським морем до великих танкерів, що не проходять по осадці до нафтотерміналу чи порту і вимушено танкеруються (завантажуються) з ємкостей тих танкерів-курʼєрів у Чорному морі на рейді, приймаючи на борт обʼєм з 12−15 таких шниряючих водою плавзасобів, — розповів Бровді.