Румунія почала купувати електроенергію в України через зупинку енергоблоку АЕС. Фото:

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Румунія почала імпортувати електроенергію з України через кризу на АЕС.

Румунська компанія Nuclearelectrica почала закуповувати електроенергію з України за підтримки молдовського постачальника Energocom. Обсяги купленої електроенергії допоможуть зменшити вплив скорочення генерації на румунський енергоринок, який страждає від дефіциту після зупинки першого енергоблока Чорнаводської АЕС. Про це йдеться у заяві компанії.

Зазначається, що партнерство між компаніями Румунії та Молдови має тривалу історію та було офіційно закріплене Меморандумом про взаєморозуміння у 2023 році.

У Румунії через сильну посуху та зниження рівня води в Дунаї виникла складна ситуація на енергетичному ринку. Щоб забезпечити роботу АЕС через пересихання Дунаю румунській військові підірвали скелю Пиржоая в районі рукава Бала. Через сильну посуху рівень річки стрімко падає, а системі охолодження «атомки» не вистачає води. Тепер воду планують перенаправити до рукава Старий Дунай, звідки живиться станція «Чернаводе».

Нагадаємо, наприкінці липня міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що через нову хвилю сильної спеки в Україні можуть повернутися графіки відключення світла. В «Укренерго» вже готуються і до можливого застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.