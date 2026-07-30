В Україну можуть повернутися графіки відключень електроенергії

https://racurs.ua/ua/n215325-grafiky-vidkluchen-mojut-povernutysya-nastupnogo-tyjnya-shmygal.html

Ракурс

В Україні наступного тижня очікується настання аномальної спеки, яка, за розрахунками, може збільшити споживання електроенергії на 1 ГВт.

Про це сьогодні, 30 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

На нараді з керівництвом «Укренерго», «Енергоатому», «Укргідроенерго», «Нафтогазу», НКРЕКП обговорили, як забезпечити баланс в енергосистемі в цей період, на який також припадають планові ремонти на генеруючих потужностях, — зазначив він.

За його словами, вже вже вжито комплекс заходів, які спрямовані на забезпечення стабільності роботи мережі, а саме:

відкореговано графіки ремонтів на об'єктах генерації, зокрема енергоблоків АЕС;

готується рішення щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії, а також стимулювання закупівлі імпортованої електроенергії бізнесом для власного споживання;

буде максимально залучено доступну внутрішню генерацію, насамперед додаткову газову та наявні потужності теплової генерації.

Розраховуємо, що ці та додаткові заходи забезпечать потреби споживачів у повному обсязі. Водночас «Укренерго» готується і до можливого застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу, — зазначив міністр.

Шмигаль додав, що кожен може допомогти енергетикам: