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Ракурс
В Україні – аномальна спека, фото: ChatGPT

Міненерго вживає заходи для збалансування ситуації через аномальну спеку в Європі — Шмигаль

30 чер 2026, 09:37
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Через аномальну спеку, що накрила Європу, енергетична система відчуває особливе навантаження.

Про це сьогодні, 30 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що з метою забезпечення стабільного проходження пікових періодів споживання та мінімізації дефіциту електроенергії доручив відповідним службам та підприємствам енергетичного сектору:

  • розглянути питання оптимізації графіків ремонтної кампанії на енергоблоках атомної генерації для збільшення обсягів виробництва електроенергії у періоди максимального споживання;
  • забезпечити у найкоротші терміни завершення аварійно-відновлювальних робіт та введення в роботу обладнання теплової генерації загальною потужністю не менше 300 МВт;
  • посилити залучення додаткової потужності за рахунок когенераційних установок, зокрема газової генерації, а також підготувати пропозиції щодо подальшої лібералізації умов для їх ефективної роботи;
  • забезпечити активне використання установок зберігання енергії для додаткового покриття пікових навантажень та збільшення доступної потужності системи орієнтовно на 300 МВт;
  • вжити додаткових заходів із залучення імпорту електроенергії з країн-партнерів Євросоюзу та опрацювати питання збільшення імпорту електроенергії державними підприємствами.

Енергетики сьогодні роблять усе можливе, аби забезпечити стабільність енергосистеми. Але наскільки ситуація буде критичною — залежить від кожного з нас. Памʼятаємо, що розумне споживання електроенергії у пікові години (17:00—22:00) є важливим внеском кожного у забезпечення надійного електропостачання, — наголосив Шмигаль.

Джерело: Ракурс


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