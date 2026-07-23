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Україна отримала від Британії обладнання для енергомереж, фото:
Британія передала Україні обладнання для магістральних електромереж — Міненергоhttps://racurs.ua/ua/n215190-brytaniya-peredala-ukrayini-obladnannya-dlya-magistralnyh-elektromerej-minenergo.htmlРакурс
До енергетичних об'єктів у Київській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Одеській, Сумській та Чернігівській областях через Фонд підтримки енергетики України доставлено сучасні частотні перетворювачі, надані за підтримки Великої Британії.
Про це сьогодні, 23 липня, повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.
Загальна вартість обладнання становить понад 113 тис. євро. Частотні перетворювачі сприятимуть надійній роботі енергетичної інфраструктури, підвищенню ефективності та стійкості об'єктів магістральних електромереж, — розповіли у міністерстві.
Зазначається, що отримане обладнання допоможе українським енергетикам підтримувати стабільну роботу енергосистеми та забезпечувати надійне електропостачання споживачів у регіонах.
Велика Британія залишається одним із ключових партнерів України у зміцненні енергетичної стійкості та системно підтримує український енергетичний сектор через Фонд підтримки енергетики України, — наголошують у Міненергетики. — Дякуємо Великій Британії за незмінну підтримку України та українських енергетиків.