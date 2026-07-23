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Ракурс
Україна отримала від Британії обладнання для енергомереж, фото:

Британія передала Україні обладнання для магістральних електромереж — Міненерго

23 лип 2026, 16:15
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До енергетичних об'єктів у Київській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Одеській, Сумській та Чернігівській областях через Фонд підтримки енергетики України доставлено сучасні частотні перетворювачі, надані за підтримки Великої Британії.

Про це сьогодні, 23 липня, повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.

Загальна вартість обладнання становить понад 113 тис. євро. Частотні перетворювачі сприятимуть надійній роботі енергетичної інфраструктури, підвищенню ефективності та стійкості об'єктів магістральних електромереж, — розповіли у міністерстві.

Зазначається, що отримане обладнання допоможе українським енергетикам підтримувати стабільну роботу енергосистеми та забезпечувати надійне електропостачання споживачів у регіонах.

Велика Британія залишається одним із ключових партнерів України у зміцненні енергетичної стійкості та системно підтримує український енергетичний сектор через Фонд підтримки енергетики України, — наголошують у Міненергетики. — Дякуємо Великій Британії за незмінну підтримку України та українських енергетиків.

Джерело: Ракурс


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