Велика Британія зобов’язалася виділяти Україні щонайменше 4 млрд дол. на рік, заявили в Міноборони. Фото: МОУ

https://racurs.ua/ua/n215459-velyka-brytaniya-vydilyatyme-ukrayini-schonaymenshe-4-mlrd-dol-na-rik-minoborony.html

Ракурс

Велика Британія гарантує Україні довгострокову фінансову підтримку.

Британський уряд щорічно виділятиме Києву щонайменше 3 млрд фунтів стерлінгів (понад 4 млрд дол.). Україна розраховує про допомогу за чотирма напрямами: захист неба, авіаційні спроможності, протидія російським БпЛА та українські дрони. Про фінансову допомогу заявив міністр оборони Великої Британії Весом Стрітінгом під час зустрічі з українським колегою Євгенієм Хмарою. Про це 6 липня повідомило Міноборони України.

Велика Британія гарантує довгострокову підтримку України — щонайменше 3 млрд фунтів на рік. Розраховуємо на продовження цієї допомоги за ключовими напрямами, — йдеться у заяві.

Хмара заявив, що найголовніше — це поставки засобів для захисту неба. Україні необхідні засоби проти балістики та крилатих ракет, а також швидше постачання радарів і розбудова радарного поля.

У ході зустрічі міністри обговорили підтримку проекту постачання літаків Gripen із ракетами Meteor для протидії російським носіям керованих авіабомб та протидію БпЛА типу «Шахед». Є домовленості про постачання сотень ракет проти безпілотників вже у 2026 році.

Хмара додав, що Україна розраховує на продовження та збільшення фінансування виробництва вітчизняних дронів, зокрема за рахунок доходів від заморожених активів Російської Федерації.

Нагадаємо, 30 липня Європейський Союз виділив Україні новий транш у розмірі 3,47 млрд євро. Гроші, які надійшли в межах програми Ukraine Support Loan, спрямують на посилення оборони та фінансування першочергових потреб. Загалом в 2026 році у межах цього механізму передбачено 45 млрд євро для України.