Розширено права військових, які пішли на службу за умовно-достроковим звільненням, фото: Міноборони

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Українські військові, які були умовно-достроково звільнені від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом, отримали право на щорічні відпустки, переведення між підрозділами ЗСУ, а також більше підстав для звільнення.

Відповідний закон № 4931-ІХ підписав президент України Володимир Зеленський, повідомляє прес-служба Міноборони України.

Завдяки цим змінам держава закриває окремі прогалини у регулюванні особливостей проходження військової служби, що звужують обсяг прав таких захисників, — наголошують в Міноборони.

Цей документ вносить зміни до законів про соціальний і правовий захист військовослужбовців та про військовий обов’язок і військову службу. Згідно з ними, військові з цієї категорії отримують такі ж права, як і інші військовослужбовці. Зокрема:

право на щорічну основну відпустку. Щорічна основна відпустка тривалістю 15 днів може надаватися за рішенням командира за умов, що відносно військовослужбовця припинено адміністративний нагляд та що він прослужив не менше року з дня набрання чинності контракту;

право на додаткову відпустку у разі повернення з полону;

захисницям додатково також може надаватися декретна відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;

відпустки для лікування у зв’язку з хворобою або для лікування після поранення, надаватимуться із збереженням грошового та матеріального забезпечення у порядку, визначеному Міністерством оборони.

Також ця категорія військовослужбовців уперше отримала зрозумілий механізм переведення між підрозділами:

після умовно-дострокового звільнення військовослужбовці з числа колишніх засуджених можуть проходити військову службу за контрактом виключно у відповідних спеціалізованих підрозділах військових частин (спеціалізованих в/ч). Але тепер вони зможуть переводитися між підрозділами ЗСУ, якщо відслужили не менше року за контрактом у спеціалізованих підрозділах і відносно них припинено адміністративний нагляд;

крім того, після хвороби або поранення такі захисники та захисниці зможуть перевестися до підрозділів забезпечення незалежно від строку служби.

Для військових з числа колишніх засуджених також розширено підстави для дострокового припинення контракту. Раніше вони мали право на звільнення за станом здоров’я на підставі висновку ВЛК про непридатність або про тимчасову непридатність з переоглядом через 6−12 місяців. Також передбачено звільнення у зв’язку з новим вироком, який передбачає обмеження або позбавлення волі, або у зв’язку із закінченням особливого періоду, або оголошенням рішення про демобілізацію.

Новий закон додає такі підстави за умови, якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати службу:

за станом здоров’я — за наявності інвалідності, що настала внаслідок поранення чи захворювання, повʼязаних з виконанням обов’язків військової служби;

у зв’язку із звільненням з полону.

Верховна Рада ухвалила цей закон 14 липня.