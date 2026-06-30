На озброєнні Сил оборони України з'явився новий унікальний дрон «Таліон». Фото:

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Сили оборони України отримають безпілотний авіаційний комплекс (БпАК) «ТАЛІОН» вітчизняного виробництва.

Цей дрон може бути як перехоплювачем, так і ударним безпілотником. Основною сферою застосування комплексу є його використання як літака-камікадзе для перехоплення всіх типів ворожих БпЛА, бо він може працювати як на малих, так і на значних висотах. Про це 30 червня повідомило Міністерство оборони.

Крім того, «Таліон» можна використовувати не лише як «малу ППО», але і як дрон-камікадзе. Також тривале перебування у повітрі дає можливість виконувати функції патрулювання та розвідки.

Завдяки поєднанню функцій перехоплювача повітряних цілей та класичного баражуючого боєприпасу, комплекс посилить спроможності українських підрозділів у протидії ворожій безпілотній авіації та забезпечить високу точність ураження обʼєктів у тактичній глибині, — наголосили в Міноборони.

«Таліон» вже кодифікували та допустили до експлуатації у військах.

Нагадаємо, Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони новий бронеавтомобіль «Гюрза-2». Цю машину можна оснащувати програмним забезпеченням для моніторингу зовнішнього середовища з використанням штучного інтелекту.