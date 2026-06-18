Велика Британія надасть Україні 150 тис. дронів, понад 350 ракет і радарів. Фото:

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Україна отримає величезний пакет військової допомоги від Великої Британії.

Британський уряд ухвалив рішення надати Україні 150 тис. дронів українського виробництва, понад 350 ракет протиповітряної оборони та радари до кінця 2026 року. З цих 350 ракет 100 будуть призначені для зенітно-ракетних систем Patriot. Про це заявив міністр оборони Ден Джарвіс під час 35-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яка транслювалася на сайті НАТО.

Зазначається, що постачання здійснюватиметься в межах пакета допомоги на суму 752 млн фунтів стерлінгів. Його профінансують за гроші, які будуть отримані від конфіскованих російських активів через механізм ERA.

Я домовився з міністром оборони Михайлом Федоровим, що Велика Британія надасть 150 тис. дронів українського виробництва, а також понад 350 ракет протиповітряної оборони та радарів, які будуть поставлені до кінця року, — розповів британський міністр.

Нагадаємо, сьогодні низка країн Європи оголосила про нову військову допомогу Україні. Німеччина оголосила виділення 400 млн дол. на протиповітряну оборону. Уряд Нідерландів вирішив виділити 500 млн дол. на дрони. А Бельгія пообіцяла передати перші сім винищувачів F-16 до кінця поточного року. Швеція оголосила про виділення ще 108 млн дол. на закупівлю зброї виробництва США для України.