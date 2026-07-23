Украина получила от Британии оборудование для энергосетей

https://racurs.ua/n215190-britaniya-peredala-ukraine-oborudovanie-dlya-magistralnyh-elektrosetey-minenergo.html

Ракурс

До енергетичних об'єктів у Київській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Одеській, Сумській та Чернігівській областях через Фонд підтримки енергетики України доставлено сучасні частотні перетворювачі, надані за підтримки Великої Британії.

Про це сьогодні, 23 липня, повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.

Загальна вартість обладнання становить понад 113 тис. євро. Частотні перетворювачі сприятимуть надійній роботі енергетичної інфраструктури, підвищенню ефективності та стійкості об'єктів магістральних електромереж, — розповіли у міністерстві.

Зазначається, що отримане обладнання допоможе українським енергетикам підтримувати стабільну роботу енергосистеми та забезпечувати надійне електропостачання споживачів у регіонах.