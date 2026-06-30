Ракурсhttps://racurs.ua/
В Украине – аномальная жара, фото: ChatGPT
Минэнерго принимает меры по сбалансированию ситуации из-за аномальной жары в Европе — Шмыгальhttps://racurs.ua/n214715-minenergo-prinimaet-mery-po-sbalansirovaniu-situacii-iz-za-anomalnoy-jary-v-evrope-shmigal.htmlРакурс
Через аномальну спеку, що накрила Європу, енергетична система відчуває особливе навантаження.
Про це сьогодні, 30 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.
Він зазначив, що з метою забезпечення стабільного проходження пікових періодів споживання та мінімізації дефіциту електроенергії доручив відповідним службам та підприємствам енергетичного сектору:
- розглянути питання оптимізації графіків ремонтної кампанії на енергоблоках атомної генерації для збільшення обсягів виробництва електроенергії у періоди максимального споживання;
- забезпечити у найкоротші терміни завершення аварійно-відновлювальних робіт та введення в роботу обладнання теплової генерації загальною потужністю не менше 300 МВт;
- посилити залучення додаткової потужності за рахунок когенераційних установок, зокрема газової генерації, а також підготувати пропозиції щодо подальшої лібералізації умов для їх ефективної роботи;
- забезпечити активне використання установок зберігання енергії для додаткового покриття пікових навантажень та збільшення доступної потужності системи орієнтовно на 300 МВт;
- вжити додаткових заходів із залучення імпорту електроенергії з країн-партнерів Євросоюзу та опрацювати питання збільшення імпорту електроенергії державними підприємствами.
Енергетики сьогодні роблять усе можливе, аби забезпечити стабільність енергосистеми. Але наскільки ситуація буде критичною — залежить від кожного з нас. Памʼятаємо, що розумне споживання електроенергії у пікові години (
17:00—22:00) є важливим внеском кожного у забезпечення надійного електропостачання, — наголосив Шмигаль.
Читайте также