В Украине – аномальная жара, фото: ChatGPT

https://racurs.ua/n214715-minenergo-prinimaet-mery-po-sbalansirovaniu-situacii-iz-za-anomalnoy-jary-v-evrope-shmigal.html

Ракурс

Через аномальну спеку, що накрила Європу, енергетична система відчуває особливе навантаження.

Про це сьогодні, 30 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що з метою забезпечення стабільного проходження пікових періодів споживання та мінімізації дефіциту електроенергії доручив відповідним службам та підприємствам енергетичного сектору:

розглянути питання оптимізації графіків ремонтної кампанії на енергоблоках атомної генерації для збільшення обсягів виробництва електроенергії у періоди максимального споживання;

забезпечити у найкоротші терміни завершення аварійно-відновлювальних робіт та введення в роботу обладнання теплової генерації загальною потужністю не менше 300 МВт;

посилити залучення додаткової потужності за рахунок когенераційних установок, зокрема газової генерації, а також підготувати пропозиції щодо подальшої лібералізації умов для їх ефективної роботи;

забезпечити активне використання установок зберігання енергії для додаткового покриття пікових навантажень та збільшення доступної потужності системи орієнтовно на 300 МВт;

вжити додаткових заходів із залучення імпорту електроенергії з країн-партнерів Євросоюзу та опрацювати питання збільшення імпорту електроенергії державними підприємствами.