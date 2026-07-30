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В Украину могут вернуться графики отключений электроэнергии
Графики отключений могут вернуться на следующей неделе — Шмыгальhttps://racurs.ua/n215325-grafiki-otklucheniy-mogut-vernutsya-na-sleduuschey-nedele-shmygal.htmlРакурс
В Україні наступного тижня очікується настання аномальної спеки, яка, за розрахунками, може збільшити споживання електроенергії на 1 ГВт.
Про це сьогодні, 30 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.
На нараді з керівництвом «Укренерго», «Енергоатому», «Укргідроенерго», «Нафтогазу», НКРЕКП обговорили, як забезпечити баланс в енергосистемі в цей період, на який також припадають планові ремонти на генеруючих потужностях, — зазначив він.
За його словами, вже вже вжито комплекс заходів, які спрямовані на забезпечення стабільності роботи мережі, а саме:
- відкореговано графіки ремонтів на об'єктах генерації, зокрема енергоблоків АЕС;
- готується рішення щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії, а також стимулювання закупівлі імпортованої електроенергії бізнесом для власного споживання;
- буде максимально залучено доступну внутрішню генерацію, насамперед додаткову газову та наявні потужності теплової генерації.
Розраховуємо, що ці та додаткові заходи забезпечать потреби споживачів у повному обсязі. Водночас «Укренерго» готується і до можливого застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу, — зазначив міністр.
Шмигаль додав, що кожен може допомогти енергетикам:
Розумне й ощадливе споживання електроенергії у пікові години (16.00−23.00) — це наш внесок у стабільну роботу енергосистеми.