Денис Шмигаль, фото: t.me/Denys_Smyhal

https://racurs.ua/n215632-na-sumschine-vvedeno-tolko-2-4-iz-zaplanirovannyh-36-4-mvt-raspredelennoy-generacii-shmigal.html

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На Сумщині з передбачених Планом стійкості 36,4 МВт додаткової розподіленої генерації наразі введено в експлуатацію лише 2,4 МВт.

Будівництво решти потужностей триває. Про це сьогодні, 14 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами проведеної з керівництвом ОВА та очільниками енергетичних підприємств області наради щодо підготовки до осінньо-зимового періоду.

План стійкості Сумської області передбачає встановлення — 36,4 МВт додаткової потужності. На сьогодні введено в експлуатацію тільки 2,4 МВт. Але на всіх запланованих майданчиках тривають будівельні роботи. Дав доручення їх прискорити, — зазначив Шмигаль.

Також Шмигаль повідомив, що в області триває встановлення сонячних електростанцій: