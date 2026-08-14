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Денис Шмигаль, фото: t.me/Denys_Smyhal
На Сумщине введено только 2,4 из запланированных 36,4 МВт распределенной генерации — Шмигальhttps://racurs.ua/n215632-na-sumschine-vvedeno-tolko-2-4-iz-zaplanirovannyh-36-4-mvt-raspredelennoy-generacii-shmigal.htmlРакурс
На Сумщині з передбачених Планом стійкості 36,4 МВт додаткової розподіленої генерації наразі введено в експлуатацію лише 2,4 МВт.
Будівництво решти потужностей триває. Про це сьогодні, 14 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами проведеної з керівництвом ОВА та очільниками енергетичних підприємств області наради щодо підготовки до осінньо-зимового періоду.
План стійкості Сумської області передбачає встановлення — 36,4 МВт додаткової потужності. На сьогодні введено в експлуатацію тільки 2,4 МВт. Але на всіх запланованих майданчиках тривають будівельні роботи. Дав доручення їх прискорити, — зазначив Шмигаль.
Також Шмигаль повідомив, що в області триває встановлення сонячних електростанцій:
- планом на 2026 рік передбачено 62 СЕС загальною потужністю 4,5 МВт;
- на сьогодні встановлено вже 30 СЕС потужністю 2,5 МВт. Роботи тривають.