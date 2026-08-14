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Ракурс
Денис Шмигаль, фото: t.me/Denys_Smyhal

На Сумщині наразі введено тільки 2,4 із запланованих 36,4 МВт розподіленої генерації — Шмигаль

14 сер 2026, 19:45
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На Сумщині з передбачених Планом стійкості 36,4 МВт додаткової розподіленої генерації наразі введено в експлуатацію лише 2,4 МВт.

Будівництво решти потужностей триває. Про це сьогодні, 14 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами проведеної з керівництвом ОВА та очільниками енергетичних підприємств області наради щодо підготовки до осінньо-зимового періоду.

План стійкості Сумської області передбачає встановлення — 36,4 МВт додаткової потужності. На сьогодні введено в експлуатацію тільки 2,4 МВт. Але на всіх запланованих майданчиках тривають будівельні роботи. Дав доручення їх прискорити, — зазначив Шмигаль.

Також Шмигаль повідомив, що в області триває встановлення сонячних електростанцій:

  • планом на 2026 рік передбачено 62 СЕС загальною потужністю 4,5 МВт;
  • на сьогодні встановлено вже 30 СЕС потужністю 2,5 МВт. Роботи тривають.

Джерело: Ракурс


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