Росіяни подвійним ударом вбили жінку та її 9-річного сина на Сумщині. Фото:

https://racurs.ua/ua/n215615-rf-podviynym-udarom-vbyla-jinku-ta-yiyi-9-richnogo-syna-na-sumschyni.html

Ракурс

Російські окупанти вчини воєнний злочин у Сумській області.

Вранці у п’ятницю, 14 серпня, загарбники двома реактивними безпілотниками завдали прицільного подвійного удару по приватному житловому будинку в Буринській громаді. На місці влучань виникла пожежа, виникли великі руйнування. Про це голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив у Telegram.

Внаслідок російських ударів 29-річна жінка та її дев’ятирічний син. Ще четверо людей постраждали. Двоє з них — батько та бабуся хлопчика. Вони з важкими опіками перебувають у лікарні.

Нагадаємо, російські окупанти вісім разів атакували Краматорськ і селище Біленьке на Донеччині авіабомбами. Один із вибухів пошкодив багатоквартирний будинок у Краматорську. Постраждали 17 осіб — семеро чоловіків та 10 жінок віком від 47 до 85 років.