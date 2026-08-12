Дрони п’ять годин поспіль атакували російський Новоросійськ. Фото:

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Безпілотники масовано атакували Новоросійськ у Краснодарському краї РФ.

У ніч на 12 серпня безпілотники та надводні дрони понад п’ять годин атакували портове російське місто. Над містом активно працювала російська протиповітряна оборона. Місцева влада заявила, що через «падіння уламків» були пошкоджені кілька житлових будинків, комерційна будівля та будівельний майданчик. Про це повідомили моніторингові Telegram-канали.

Місцеві жителі заявили, що в центрі Новоросійська відчувається сильний запах гару та дим, але точне джерело загоряння поки встановити не можуть. Також місцеві пабліки заявляли про можливе застосування ракет.

Порт Новоросійська — найбільший нафтовий порт росіян у Чорному морі. OSINT-аналітики припустили, що було влучання у зерновий елеватор.

Також експерти не виключають, що удар міг бути спрямований на зрив можливого масованого пуску крилатих ракет із російських кораблів-носіїв, які могли перебувати в районі міста.

Нагадаємо, 8 червня оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем у взаємодії з ССО та іншими складовими Сил оборони уразили перевалочну нафтобазу «Грушовая», розташовану у місті Новоросійськ Краснодарського краю РФ.