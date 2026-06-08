СБС вразили нафтобазу «Грушовая» у Новоросійську (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n214285-sbs-vrazyly-naftobazu-grushovaya-u-novorosiysku-video.htmlРакурс
Оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем у взаємодії з ССО та іншими складовими Сил оборони уразили перевалочну нафтобазу «Грушовая», розташовану у місті Новоросійськ Краснодарського краю РФ.
Про це сьогодні, 8 червня, повідомила прес-служба ДСНС.
Нафтобаза «Грушовая», що належить «Черномортранснєфть» у структурі «Транснєфть», є одним із найбільших сховищ нафтопродуктів на Кавказі. Комплекс включає резервуари загальною місткістю близько 1,2 — 1,4 млн тонн та виконує функцію ключового накопичувального вузла для нафтового порту Новоросійська, — наголошують у СБС.
Зазначається, що:
- росіяни використовують цю нафтобазу для прийому, зберігання та перевалки нафти й нафтопродуктів, які надходять магістральними нафтопроводами для подальшого морського експорту;
- функціонування комплексу забезпечує значні надходження до російського бюджету, які використовуються для фінансування збройної агресії проти України.
Системні удари DeepStrike по об'єктах воєнної та ресурсної інфраструктури противника триватимуть доти, доки рф продовжуватиме збройну агресію проти України, — додали у СБС.