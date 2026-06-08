СБС нанесли удар по российской нефтебазе, скриншот видео

https://racurs.ua/n214285-sbs-porazili-neftebazu-grushovaya-v-novorossiyske-video.html

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Оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем у взаємодії з ССО та іншими складовими Сил оборони уразили перевалочну нафтобазу «Грушовая», розташовану у місті Новоросійськ Краснодарського краю РФ.

Про це сьогодні, 8 червня, повідомила прес-служба ДСНС.

Нафтобаза «Грушовая», що належить «Черномортранснєфть» у структурі «Транснєфть», є одним із найбільших сховищ нафтопродуктів на Кавказі. Комплекс включає резервуари загальною місткістю близько 1,2 — 1,4 млн тонн та виконує функцію ключового накопичувального вузла для нафтового порту Новоросійська, — наголошують у СБС.

Зазначається, що:

росіяни використовують цю нафтобазу для прийому, зберігання та перевалки нафти й нафтопродуктів, які надходять магістральними нафтопроводами для подальшого морського експорту;

функціонування комплексу забезпечує значні надходження до російського бюджету, які використовуються для фінансування збройної агресії проти України.