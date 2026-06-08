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Силы обороны поразили целый ряд важных целей, фото: Генштаб ВСУ
Силы обороны поразили нефтяные объекты в РФ — Генштабhttps://racurs.ua/n214279-sily-oborony-porazili-neftyanye-obekty-v-rf-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України вчора, 7 червня, та в ніч на сьогодні, 8 червня, завдали ударів по низці військових, логістичних та паливних об'єктів російських окупаційних військ.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема, у Краснодарському краї РФ уражено перевальну нафтобазу «Грушовая» в районі населеного пункту Грушовая Балка. Зафіксовано пожежу на території об'єкта, ступінь завданих збитків уточнюється.
Ця нафтобаза входить до складу перевалочного комплексу «Шесхарис» — кінцевої точки магістральних нафтопроводів на півдні РФ.
Об'єкт забезпечує прийом, накопичення, зберігання та перевалку нафти і нафтопродуктів через морський порт Новоросійськ. Загальна місткість резервуарного парку комплексу становить близько 1,4 млн кубічних метрів, при цьому основне навантаження зберігання припадає саме на майданчик «Грушовая», — розповіли у Генштабі.
Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися відповідні фото та відео.
Також Сили оборони били по лінійній виробничо-диспетчерській станції «Красний Яр» у Волгоградській області РФ. На території об'єкта виникла пожежа. Інформація щодо результатів та масштабу пошкоджень уточнюється.
ЛВДС «Красний Яр» є вузловим об'єктом на маршрутах подачі нафти у двох стратегічних напрямках — на Волгоградський НПЗ та далі, на експортний термінал «Шесхарис» у Новоросійську через нафтопровід «Куйбишев — Тихорецьк», — зазначили у Генштабі.
Крім того:
- у районі населеного пункту Кабардінка Краснодарського краю РФ зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника;
- уражено пункти управління безпілотними літальними апаратами противника в районах Новобогданівки та Новоіванівки на Запоріжжі, Воскресенки на Донеччині, а також Черкаської Конопельки у Курській області РФ;
- на території Запорізької області уражено майстерню підрозділу безпілотних літальних апаратів окупантів в районі Бурчака;
- також завдано ураження складам матеріально-технічних засобів противника в районах Василівки Запорізької області та Зеленого Поля на Донеччині;
- захисники України били по зосередженнях особового складу противника в районах Берестка Донецької області, Степногірська Запорізької області та Басівки Сумської області.
Крім того, в процесі уточнення, підтверджено результати ураження 6 червня 2026 року нафтобази «Усть-Лабинская» в Краснодарському краї рф — пошкоджено зливо-наливну автомобільну естакаду, паливні резервуари та дві цистерни із паливо-мастильними матеріалами, — додали у Генштабі.