Силы обороны поразили целый ряд важных целей, фото: Генштаб ВСУ

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Ракурс

Сили оборони України вчора, 7 червня, та в ніч на сьогодні, 8 червня, завдали ударів по низці військових, логістичних та паливних об'єктів російських окупаційних військ.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, у Краснодарському краї РФ уражено перевальну нафтобазу «Грушовая» в районі населеного пункту Грушовая Балка. Зафіксовано пожежу на території об'єкта, ступінь завданих збитків уточнюється.

Ця нафтобаза входить до складу перевалочного комплексу «Шесхарис» — кінцевої точки магістральних нафтопроводів на півдні РФ.

Об'єкт забезпечує прийом, накопичення, зберігання та перевалку нафти і нафтопродуктів через морський порт Новоросійськ. Загальна місткість резервуарного парку комплексу становить близько 1,4 млн кубічних метрів, при цьому основне навантаження зберігання припадає саме на майданчик «Грушовая», — розповіли у Генштабі.

Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися відповідні фото та відео.

Також Сили оборони били по лінійній виробничо-диспетчерській станції «Красний Яр» у Волгоградській області РФ. На території об'єкта виникла пожежа. Інформація щодо результатів та масштабу пошкоджень уточнюється.

ЛВДС «Красний Яр» є вузловим об'єктом на маршрутах подачі нафти у двох стратегічних напрямках — на Волгоградський НПЗ та далі, на експортний термінал «Шесхарис» у Новоросійську через нафтопровід «Куйбишев — Тихорецьк», — зазначили у Генштабі.

Крім того:

у районі населеного пункту Кабардінка Краснодарського краю РФ зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника;

уражено пункти управління безпілотними літальними апаратами противника в районах Новобогданівки та Новоіванівки на Запоріжжі, Воскресенки на Донеччині, а також Черкаської Конопельки у Курській області РФ;

на території Запорізької області уражено майстерню підрозділу безпілотних літальних апаратів окупантів в районі Бурчака;

також завдано ураження складам матеріально-технічних засобів противника в районах Василівки Запорізької області та Зеленого Поля на Донеччині;

захисники України били по зосередженнях особового складу противника в районах Берестка Донецької області, Степногірська Запорізької області та Басівки Сумської області.