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Уничтожение российского «Града», скриншот видео

Мощная детонация — украинский дрон попал в боекомплект «Града» рашистов (ВИДЕО)

6 авг 2026, 22:24
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На Лиманському напрямку безпілотник 63-ї окремої механізованої бригади знищив російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град» із повним боєкомплектом.

Відповідне відео сьогодні, 6 липня, опубліковане на сторінках 63-ї ОМБр у соцмережах.

В новій серії нашої рубрики «Щоденник дрона» ви дізнаєтесь, що залишається від реактивної системи залпового вогню, коли до неї добираються пілоти 63-ї ОМБр, — вказано в описі відео.

На відео показано момент завдання удару, знятий камерою дрона, та потужна детонація боєкомплекту «Града», що сталася після влучання.

Источник: Ракурс


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