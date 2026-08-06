Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российской военной техники, скриншот видео
FPV-дрон уничтожил вражескую САУ «Гиацинт-С» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n215469-fpv-dron-unichtojil-vrajeskuu-sau-giacint-s-video.htmlРакурс
Українські військові точним ударом FPV-дрона знищили російську самохідну гармату «Гіацинт-С».
Відповідне відео сьогодні, 6 серпня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Угруповання Об'єднаних сил.
Пілоти підрозділу «Фенікс» бригади «Помста» точним ударом FPV знищили ворожу самохідну гармату 2С5 «Гіацинт-С», — вказано в описі відео.
На відео показано момент завдання удару, знятий камерою FPV-дрона, та наслідки влучання.