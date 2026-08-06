Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия повторного удара по спасателям на Днепропетровщине, фото: ГСЧС

Рашисты нанесли повторный удар по спасателям на Днепропетровщине — повреждена техника (ФОТО)

6 авг 2026, 17:57
999

У Нікопольському районі Дніпропетровщини під час ліквідації наслідків російських ударів ворог повторно атакував рятувальників місцевої пожежної охорони.

Про це сьогодні, 6 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок удару:

  • пошкоджена пожежно-рятувальна техніка;
  • серед особового складу постраждалих немає.

Наслідки повторного удару по рятувальниках на Дніпропетровщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров