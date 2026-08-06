Последствия повторного удара по спасателям на Днепропетровщине, фото: ГСЧС

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У Нікопольському районі Дніпропетровщини під час ліквідації наслідків російських ударів ворог повторно атакував рятувальників місцевої пожежної охорони.

Про це сьогодні, 6 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок удару: