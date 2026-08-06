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Последствия повторного удара по спасателям на Днепропетровщине, фото: ГСЧС
Рашисты нанесли повторный удар по спасателям на Днепропетровщине — повреждена техника (ФОТО)https://racurs.ua/n215465-rashisty-nanesli-povtornyy-udar-po-spasatelyam-na-dnepropetrovschine-povrejdena-tehnika-foto.htmlРакурс
У Нікопольському районі Дніпропетровщини під час ліквідації наслідків російських ударів ворог повторно атакував рятувальників місцевої пожежної охорони.
Про це сьогодні, 6 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.
Внаслідок удару:
- пошкоджена пожежно-рятувальна техніка;
- серед особового складу постраждалих немає.