Последствия российской атаки на Павлоград, фото: Днепропетровская ОВА

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Ракурс

Російські загарбники завдали удару по Павлограду на Дніпропетровщині. Виникла пожежа — загорілися склади логістичних компаній та магазину.

Про це сьогодні, 6 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Спочатку повідомлялося про одного загиблого та чотирьох постраждалих (чоловіків віком 52, 56 і 63 років та 54-річну жінку — усі на амбулаторному лікуванні).

Згодом очільник ОВА повідомив, що кількість загиблих зросла до двох — з-під завалів дістали тіло ще однієї жертви. Також зросла кількість постраждалих — за допомогою до медиків звернулися уже загалом семеро поранених.