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Рашисты нанесли удар по Вишневской общине на Днепропетровщине, фото: Нацполиция
Три человека погибли в результате российского удара по Вишневской общине на Днепропетровщине — ОВАhttps://racurs.ua/n215463-tri-cheloveka-pogibli-v-rezultate-rossiyskogo-udara-po-vishnevskoy-obschine.htmlРакурс
Через ворожий удар по Вишнівській громаді Кам’янського району Дніпропетровської області загинули троє людей.
Про це сьогодні, 6 серпня, вдень повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Також поранені троє чоловіків, усі госпіталізовані:
- 52-річний постраждалий «важкий»;
- ще двоє - у стані середньої тяжкості.
Нагадаємо, рашисти сьогодні також завдали удару по Павлограду на Дніпропетровщині. Загинули двоє людей, загорілися склади логістичних компаній та магазину.