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Рашисты нанесли удар по Вишневской общине на Днепропетровщине, фото: Нацполиция

Три человека погибли в результате российского удара по Вишневской общине на Днепропетровщине — ОВА

6 авг 2026, 16:22
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Через ворожий удар по Вишнівській громаді Кам’янського району Дніпропетровської області загинули троє людей.

Про це сьогодні, 6 серпня, вдень повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Також поранені троє чоловіків, усі госпіталізовані:

  • 52-річний постраждалий «важкий»;
  • ще двоє - у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, рашисти сьогодні також завдали удару по Павлограду на Дніпропетровщині. Загинули двоє людей, загорілися склади логістичних компаній та магазину.

Источник: Ракурс


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