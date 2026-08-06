Рашисты нанесли удар по Вишневской общине на Днепропетровщине, фото: Нацполиция

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Ракурс

Через ворожий удар по Вишнівській громаді Кам’янського району Дніпропетровської області загинули троє людей.

Про це сьогодні, 6 серпня, вдень повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Також поранені троє чоловіків, усі госпіталізовані:

52-річний постраждалий «важкий»;

ще двоє - у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, рашисти сьогодні також завдали удару по Павлограду на Дніпропетровщині. Загинули двоє людей, загорілися склади логістичних компаній та магазину.