Отапливаемый сезон в Дружковке не состоится, фото: УХС

https://racurs.ua/n215464-otopitelnyy-sezon-otmenili-v-drujkovke-iz-za-priblijeniya-fronta-mva.html

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У Дружківці на Донеччині опалювальний сезон цього року не проводитимуть.

Причина — наближення фронту, руйнування критичної інфраструктури та включення громади до зони активних бойових дій. Про це сьогодні, 6 липня, повідомила прес-служба Дружківської МВА з посиланням на комунальне підприємство «Донецьктеплокомуненерго».

На позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (Протокол № 29 від 30.06.2026 року) визнано, що проведення опалювального сезону 2026/2027 років та запуск централізованого теплопостачання для всіх категорій споживачів на території Дружківської міської територіальної громади є неможливим, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що задля збереження здоров’я та життя працівників Центр обслуговування клієнтів ВП «Дружківкатепломережа» припинив прийом споживачів.