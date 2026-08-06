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Отапливаемый сезон в Дружковке не состоится, фото: УХС
Отопительный сезон отменили в Дружковке из-за приближения фронта — МВАhttps://racurs.ua/n215464-otopitelnyy-sezon-otmenili-v-drujkovke-iz-za-priblijeniya-fronta-mva.htmlРакурс
У Дружківці на Донеччині опалювальний сезон цього року не проводитимуть.
Причина — наближення фронту, руйнування критичної інфраструктури та включення громади до зони активних бойових дій. Про це сьогодні, 6 липня, повідомила прес-служба Дружківської МВА з посиланням на комунальне підприємство «Донецьктеплокомуненерго».
На позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (Протокол № 29 від
30.06.2026року) визнано, що проведення опалювального сезону 2026/2027 років та запуск централізованого теплопостачання для всіх категорій споживачів на території Дружківської міської територіальної громади є неможливим, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що задля збереження здоров’я та життя працівників Центр обслуговування клієнтів ВП «Дружківкатепломережа» припинив прийом споживачів.
Припинення теплопостачання не звільняє споживачів від обов’язку виконання зобов’язань, які залишилися невиконаними, зокрема щодо оплати фактично наданих послуг з постачання теплової енергії, — наголошують у МВА й закликають з усіх питань, у тому числі щодо наявної заборгованості та її погашення, звертайтеся за телефоном +380503470994.