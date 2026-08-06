Последствия российского удара в Павлограде, фото: Игорь Смелянский

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У Павлограді російський дрон «бандероль» сьогодні, 6 серпня, знищив сортувальне депо «Укрпошти» та точку базування пересувних відділень.

Загинули двоє працівниць. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Також під час обстрілу був поранений механік «Укрпошти», загрози його життю немає.

Це депо обслуговувало Павлоград та всі довколишні села району. Ворог хотів зупинити наш рух тут, але ми не дамо цього зробити. Усі резервні схеми вже працюють. Пенсії, ліки, посилки та листи розвозитимуться за графіком, — наголосив Смілянський. — Якщо в перші дні стануться невеличкі затримки, поки налаштовуються процеси — перепрошуємо та дякуємо за розуміння.

Він додав, що «Укрпошта» обов’язково відшкодує клієнтам усе, що було знищено під час удару.