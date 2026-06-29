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В Украине возобновляются графики отключений электроэнергии

Графики отключений электроэнергии будут применять 30 июня — Укрэнерго

29 июн 2026, 19:31
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В Україні завтра, 30 червня, в усіх регіонах застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Обмеження діятимуть у період:

  • 17.00 — 22.00 — графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;
  • 17.00 — 22.00 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1 черги).

Причина запровадження обмежень — значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду, — зазначають в «Укренерго».

Источник: Ракурс


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