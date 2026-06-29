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В Украине возобновляются графики отключений электроэнергии
Графики отключений электроэнергии будут применять 30 июня — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n214704-grafiki-otklucheniy-elektroenergii-budut-primenyat-30-iunya-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 30 червня, в усіх регіонах застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Обмеження діятимуть у період:
- 17.00 — 22.00 — графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;
- 17.00 — 22.00 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1 черги).
Причина запровадження обмежень — значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду, — зазначають в «Укренерго».