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В Украине ввели аварийные отключения электроэнергии, фото: ChatGPT

Аварийные отключения электроэнергии ввели в ряде регионов из-за жары — Укрэнерго

3 июл 2026, 14:51
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У кількох областях України застосовані аварійні відключення електроенергії.

Графіки погодинних відключень наразі не діють. Про це сьогодні, 3 липня, вдень повідомила прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що причина застосування аварійних відключень — високий рівень енергоспоживання та перевантаження обладнання в умовах спеки.

Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі, — розповіли в «Укренерго».

Тих українців, у кого зараз є електроенергія, закликають споживати її ощадливо.

Прес-служба ДТЕК у своєму Telegram-каналі повідомляє, що екстрені відключення за командою «Укренерго» застосовані у Києві та Київській області.

Прес-служба «Чернігівобленерго» повідомляє, що в Чернігівській області введено 10 черг графіка аварійних відключень.

Источник: Ракурс


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