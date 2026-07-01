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В Украине 2 июля не планируют отключать электроэнергию
Отключения электроэнергии 2 июля не прогнозируются — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n214758-otklucheniya-elektroenergii-2-iulya-ne-prognoziruutsya-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 2 липня, не планують застосовувати графіки відключень електроенергії.
Про це сьогодні, 1 липня, ввечері повідомила прес-служба «Укренерго».
Це стало можливим завдяки зниженню температури у сусідніх державах та покращенню можливостей для здійснення імпорту електроенергії, — наголошують у компанії.
Водночас українців закликають споживати електроенергію ощадливо у вечірні години — з 16.00 до 23.00.
Нагадаємо, через значне зростання рівня енергоспоживання електроенергії, спричинене спекотною погодою, в Україні 30 червня та 1 липня застосовували графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу.
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