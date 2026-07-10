Россияне активно атакуют энергетику Украины

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Росія зараз атакує об'єкти енергетики 20−25 дронами одночасно, кількість уражень цьогоріч зросла на 36% порівняно із першим півріччям минулого року.

На початку повномасштабного вторгнення росіяни запускаючи по одному об'єкту енергетики 3−4 дрони. Про це на форумі «Децентралізована генерація в Україні 2.0» заявив голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко, повідомляє агентство «Укрінформ».

Збитки лише Укренерго вже наблизилися до 90 млрд грн. Зростає кількість уражень, особливо цьогоріч — на 36% порівняно із першим півріччям минулого року, — наголосив він.

Зайченко додав, що на сьогодні Україна вже втратила близько 50% потужності виробництва електрики, при цьому найбільше постраждала саме маневрова генерація.

Через вимушені відключення електроенергії, обумовлені російськими атаками, НЕК «Укренерго» недоотримало 4 млрд грн доходу:

У січні-квітні цього року вимушені обмеження електропостачання зменшили фактичне споживання електроенергії приблизно на 6,5 млрд кВт-год. Це приблизно 1135 діб середнього споживання такого міста, як Київ. Таке скорочення знижує доходи «Укренерго».

За словами Зайченка, недоотримання доходу є причиною перегляду тарифу на передачу та диспетчеризацію.

У січні цього року через масовані атаки одночасно були без світла в середньому 6,1 млн точок обліку, у лютому — 6,5 млн, у березні — 3,8 млн.

Фактична кількість людей, які залишалися без світла, була більшою, — зауважив він.

За його словами, найбільшу кількість одночасно знеструмлених споживачів було зафіксовано 8 лютого — понад 12 млн.