В Україні 2 липня не планують відключати електроенергію

https://racurs.ua/ua/n214758-vidkluchennya-elektroenergiyi-2-lypnya-ne-prognozuutsya-ukrenergo.html

Ракурс

В Україні завтра, 2 липня, не планують застосовувати графіки відключень електроенергії.

Про це сьогодні, 1 липня, ввечері повідомила прес-служба «Укренерго».

Це стало можливим завдяки зниженню температури у сусідніх державах та покращенню можливостей для здійснення імпорту електроенергії, — наголошують у компанії.

Водночас українців закликають споживати електроенергію ощадливо у вечірні години — з 16.00 до 23.00.

Нагадаємо, через значне зростання рівня енергоспоживання електроенергії, спричинене спекотною погодою, в Україні 30 червня та 1 липня застосовували графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу.