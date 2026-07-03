В Україні запровадили аварійні відключення електроенергії, фото: ChatGPT

https://racurs.ua/ua/n214805-avariyni-vidkluchennya-elektroenergiyi-zaprovadyly-u-nyzci-regioniv-cherez-speku-ukrenergo.html

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У кількох областях України застосовані аварійні відключення електроенергії.

Графіки погодинних відключень наразі не діють. Про це сьогодні, 3 липня, вдень повідомила прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що причина застосування аварійних відключень — високий рівень енергоспоживання та перевантаження обладнання в умовах спеки.

Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі, — розповіли в «Укренерго».

Тих українців, у кого зараз є електроенергія, закликають споживати її ощадливо.

Прес-служба ДТЕК у своєму Telegram-каналі повідомляє, що екстрені відключення за командою «Укренерго» застосовані у Києві та Київській області.

Прес-служба «Чернігівобленерго» повідомляє, що в Чернігівській області введено 10 черг графіка аварійних відключень.