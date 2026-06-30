Возвращение отключений света объяснили в «Укрэнерго». Фото:

https://racurs.ua/n214729-vozvraschenie-otklucheniy-sveta-obyasnili-v-ukrenergo.html

Ракурс

Графіки відключення світла в Україні знову запровадили через аномальну спеку та планові ремонти на електростанціях.

Головною причиною повернення відключень світла є вплив сильної спеки, бо рівень споживання світла зріс по всій Україні. Масове та тривале використання кондиціонерів побутовими споживачами й бізнесом збільшило звичайний обсяг енергоспоживання щонайменше на 25%. Про це компанія «Укренерго» 30 червня повідомила у Telegram.

Зазначається, що ситуація складна тим, що влітку традиційно відбуваються планові ремонти на атомних та інших електростанціях. Крім того, наслідки російських обстрілів суттєво обмежують спроможність української енергетичної системи покривати високі піки споживання. Наразі на всіх пошкоджених об'єктах тривають аварійно-відновлювальні роботи, аби підготувати систему до зими.

Також Україна не може зараз імпортувати з Європи ті самі обсяги світла, щоб й взимку та навесні, бо в європейських державах також зросло внутрішнє споживання.

В «Укренерго» також закликали всіх українців ощадливо споживати електроенергію у періоди пікових навантажень та обмежити користування потужними приладами з 16.00 до 23.00.

Нагадаємо, 30 червня в усіх облстях України застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії. Графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу діятимуть з 17.00 до 22.00. Також у період будуть запроваджені графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1 черги).