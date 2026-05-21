В Україні встановлюють акумуляторні станції, фото: made-in-china.com

Уряд, за пропозицією Міненерго, вніс зміни до переліку секторів критичної інфраструктури, що дає змогу відносити системи накопичення електричної енергії до критичної інфраструктури.

Про це сьогодні, 21 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Це рішення дозволяє посилити їхній захист та підвищити стійкість енергосистеми загалом, — наголошує Шмигаль.

Міністр зазначив, що системи накопичення енергії сьогодні активно розвиваються, особливо в умовах постійних російських атак на енергетику:

Вже зараз в Україні встановлено системи накопичення електричної енергії загальною потужністю понад 500 МВт та видано технічні умови на встановлення ще понад 1000 МВт.

Він додав, що великі акумуляторні станції допомагають енергосистемі працювати стабільніше, швидше реагувати на навантаження та зменшувати ризик аварійних відключень: