В Україні планують посилити сектор приватної генерації електроенергії

Виробники електроенергії з об'єктів розподіленої генерації зможуть укладати прямі двосторонні договори зі споживачами без обов’язкового проведення електронних аукціонів з продажу.

Відповідне рішення ініційоване Міністерством енергетики та ухвалене урядом. Про це сьогодні, 12 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Це один із результатів діалогу Міненерго з представниками бізнесу у сфері газової генерації, — зазначив Шмигаль.

За словами, це важливий крок до поширення практики так званих РРА-контрактів — довгострокових договорів купівлі-продажу електроенергії між генеруючим підприємством та корпоративним споживачем:

РРА-контракти дають можливість розташувати генерацію поряд із підприємством, яке споживає електроенергію. Так гарантується безперервне електропостачання навіть в умовах безпекових ризиків;

бізнес отримає прогнозовану ціну на електрику та стабільність роботи при одночасному зменшенні навантаження на загальну енергосистему.