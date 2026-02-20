Ракурсhttps://racurs.ua/
Денис Шмигаль, фото: соціальні мережі
Україні передадуть обладнання шести виведених з експлуатації ТЕЦ та ТЕС — Шмигаль
Україна отримає обладнання щонайменше шести ТЕЦ і ТЕС, виведених з експлуатації — це дозволить швидко відновити роботу зруйнованих ворогом ключових станцій. Такі домовленості досягнуто з Латвією, Австрією, Фінляндією, Хорватією, Францією та Німеччиною.
Про це сьогодні, 20 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив перший віце-прем'єр — міністр енергетики України Денис Шмигаль за результатами засідання Міжнародного енергетичного агентства.
Загалом у Парижі українська делегація мала зустрічі з представниками Європейського Союзу, США, Великої Британії, Данії, Канади, Латвії, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Фінляндії та Франції. Було також:
- досягнуто домовленості про внески до Фонду підтримки енергетики України у сумі понад 250 млн;
- досягнуто домовленості зі США щодо окремої програми допомоги через проєкт SPARK на суму 276 млн доларів.
- отримано від Франції 71 млн євро грантової підтримки, що будуть надані протягом 2026 року;
- підписано Дорожню карту з Францією у сфері цивільної ядерної енергетики;
- укладено меморандум з Канадою щодо співпраці у сфері енергетики;
- досягнуто домовленості про створення нової архітектури координації допомоги — single energy pipeline — щоб допомога надходила швидше, номенклатура відповідала потребам України і зросла ефективність її використання;
- разом із країнами Балтії, Польщею, Фінляндією, Данією та Норвегією започатковано Регіональну платформу координації з питань енергетичної стійкості для країн північно-східного флангу ЄС — єдину рамку розуміння ризиків та спільної відповіді на численні виклики.
Щиро дякую Нідерландам, МЕА та Франції за організацію заходів, єдиній Європі, усім державам світу, які сьогодні поруч з Україною. Відчуваємо вашу підтримку. Світло переможе! — додав Шмигаль.