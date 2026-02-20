Денис Шмыгаль, фото: социальные сети

Україна отримає обладнання щонайменше шести ТЕЦ і ТЕС, виведених з експлуатації — це дозволить швидко відновити роботу зруйнованих ворогом ключових станцій. Такі домовленості досягнуто з Латвією, Австрією, Фінляндією, Хорватією, Францією та Німеччиною.

Про це сьогодні, 20 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив перший віце-прем'єр — міністр енергетики України Денис Шмигаль за результатами засідання Міжнародного енергетичного агентства.

Загалом у Парижі українська делегація мала зустрічі з представниками Європейського Союзу, США, Великої Британії, Данії, Канади, Латвії, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Фінляндії та Франції. Було також:

досягнуто домовленості про внески до Фонду підтримки енергетики України у сумі понад 250 млн;

досягнуто домовленості зі США щодо окремої програми допомоги через проєкт SPARK на суму 276 млн доларів.

отримано від Франції 71 млн євро грантової підтримки, що будуть надані протягом 2026 року;

підписано Дорожню карту з Францією у сфері цивільної ядерної енергетики;

укладено меморандум з Канадою щодо співпраці у сфері енергетики;

досягнуто домовленості про створення нової архітектури координації допомоги — single energy pipeline — щоб допомога надходила швидше, номенклатура відповідала потребам України і зросла ефективність її використання;

разом із країнами Балтії, Польщею, Фінляндією, Данією та Норвегією започатковано Регіональну платформу координації з питань енергетичної стійкості для країн північно-східного флангу ЄС — єдину рамку розуміння ризиків та спільної відповіді на численні виклики.