У 2026 році Україна зможе виробляти близько 10 млн дронів, якщо партнери допоможуть із фінансуванням.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль після засідання Контактної групи з оборони України у Брюсселі.

Ми продовжуємо наполягати на першочерговій потребі у понад 4 млрд доларів. У 2026 році зможемо побудувати до 10 мільйонів дронів, якщо партнери нададуть необхідне фінансування, — зазначив Шмигаль.

Наші deep strike безпілотники та ракети допомагають нам асиметрично реагувати на російські удари. За нашими даними, дефіцит бензину у противника становить до 20%, — додав він.

Шмигаль зауважив, що Україна цієї зими також терміново потребуватиме перехоплювачі, системи протиповітряної оборони та зенітні й авіаційні керовані ракети — до систем NASAMS, IRIS-T, літаків F-16 тощо.

Крім того, Україні потрібно більше артилерійських снарядів великої дальності.