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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Робот ГУР уничтожил рашистов на Сумщине (ВИДЕО)

15 июл 2025, 10:57
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Головне управління розвідки Міноборони України на своїй Фейсбук-сторінці опублікувало відео використання наземного роботизованого комплексу «Лють» під час бойової операції на фронті у Сумській області.

Також на відео — радіоперехоплення реакції російських загарбників після зустрічі з машиною.

На відео показано, як озброєний кулеметом ПКТ робот долає складні ділянки рельєфу разом з поваленими деревами та вирвами від вибухів, демонструє стабільний зв’язок упродовж руху та передає «картинку» на пункт управління.

Діставшись ворожих позицій, щільним кулеметним вогнем знищує російських окупантів, — вказано в описі відео. — Створена точка вогневого подавлення загарбників дозволяє здійснювати маневри іншим залученим до операції силам та засобам.

Источник: Ракурс


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