Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n207811-robot-gur-unichtojil-rashistov-na-sumschine-video.html

Ракурс

Головне управління розвідки Міноборони України на своїй Фейсбук-сторінці опублікувало відео використання наземного роботизованого комплексу «Лють» під час бойової операції на фронті у Сумській області.

Також на відео — радіоперехоплення реакції російських загарбників після зустрічі з машиною.

На відео показано, як озброєний кулеметом ПКТ робот долає складні ділянки рельєфу разом з поваленими деревами та вирвами від вибухів, демонструє стабільний зв’язок упродовж руху та передає «картинку» на пункт управління.