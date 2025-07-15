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Знищення російських загарбників, скріншот відео
Робот ГУР знищив рашистів на Сумщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n207811-robot-gur-znyschyv-rashystiv-na-sumschyni-video.htmlРакурс
Головне управління розвідки Міноборони України на своїй Фейсбук-сторінці опублікувало відео використання наземного роботизованого комплексу «Лють» під час бойової операції на фронті у Сумській області.
Також на відео — радіоперехоплення реакції російських загарбників після зустрічі з машиною.
На відео показано, як озброєний кулеметом ПКТ робот долає складні ділянки рельєфу разом з поваленими деревами та вирвами від вибухів, демонструє стабільний зв’язок упродовж руху та передає «картинку» на пункт управління.
Діставшись ворожих позицій, щільним кулеметним вогнем знищує російських окупантів, — вказано в описі відео. — Створена точка вогневого подавлення загарбників дозволяє здійснювати маневри іншим залученим до операції силам та засобам.