Баржу з РУБ встановили в районі окупованої Керчі, фото: «Крымский ветер»

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Російські загарбники розмістили баржу з елементами пасивної РЕБ на вході до бухти суднобудівного заводу «Залів» в тимчасово окупованій Керчі.

Про це сьогодні, 15 липня, повідомив Telegram-канал «Крымский ветер», опублікувавши відповідне фото.

Зазначається, що на баржі встановлено щогли з кутовими відбивачами, які спотворюють радіолокаційний сигнал головки самонаведення ракети. Ці засоби пасивної радіоелектронної боротьби застосовуються створення помилкової мети для атакуючих ракет.

Це так зване судно-мішень «великий корабельний щит проекту 436 біс». На Чорноморський флот Росії в 2015 році поставлено два таких судна, — вказано в повідомленні.

До баржі також пришвартовано артилерійський катер проекту 1204 «Шмель». Це річковий артилерійський легко броньований катер у 73 т водотоннажності, довжиною 27 м, швидкістю до 24 вузлів. Озброєний однією 76-мм гарматою, кулеметами, має пускову установку на 17 140-мм РСЗВ та переносний ЗРК.

В Азовське море такі катери під час війни перейшли зі складу Каспійської флотилії.

Завод «Залів» будує військові кораблі для російського флоту.