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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Сумщини, фото: Сумська ОВА

Рашисти вдарили по медзакладу на Сумщині, травмовано дитину (ФОТО)

15 лип 2025, 09:37
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Російські загарбники сьогодні, 15 липня, близько першої години ночі завдали ударів по одному із медичних закладів Шосткинської громади на Сумщині, виникла пожежа.

Також пошкоджено декілька багатоповерхівок та нежитлове приміщення. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Сумщини.

Рятувальники ліквідували всі осередки горіння та провели обстеження території. Внаслідок атаки травмовано дитину, — зазначили у відомстві.

Прес-служба Сумської ОВА повідомляє, що внаслідок нічної атаки по Шостці постраждала 14-річна дівчинка.

Дівчинка зазнала уламкових поранень скла, коли бігла до укриття. Її госпіталізували, медики надають всю необхідну допомогу, — розповіли в ОВА.

За попередньою інформацією, ворог завдав по місту три ракетні удари.

Ворог навмисно цілить по цивільній інфраструктурі. Страждають мирні мешканці, діти, — наголошують в ОВА.

Наслідки російського обстрілу Сумщини, фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу Сумщини, фото: Сумська ОВА

Джерело: Ракурс


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