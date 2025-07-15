Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Пожежа в районі заводу «Енергія», скріншот відео
Дрони удари по російському заводу з виробництва акумуляторів для військової техніки (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n207808-drony-udary-po-rosiyskomu-zavodu-z-vyrobnyctva-akumulyatoriv-dlya-viyskovoyi-tehniky-video.htmlРакурс
Дрони в ніч на сьогодні, 15 липня, вдарили по заводу «Енергія» у місті Єлець Липецької області рф.
Відповідні відео з’явилися у соцмережах.
Місцева влада вже заявила про одного постраждалого.
Про вибухи цієї ночі повідомляли жителі Липецької, Воронезької та Ростовської областей рф. Згодом керівництво Воронезької області заявило про «збиття кількох літальних апаратів».
Завод «Енергія» виробляє акумулятори та батареї, зокрема для ракет та іншої військової техніки. Це підприємство раніше вже атакували безпілотники — у травні та на початку липня.
Гра в наперстки у ВАКС: Як інкримінувати діяння, визнане таким, що не містить складу злочину
Розуміти і розумнішати: до нових американських підходів — без емоцій
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...