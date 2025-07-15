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Ракурс
Пожежа в районі заводу «Енергія», скріншот відео

Дрони удари по російському заводу з виробництва акумуляторів для військової техніки (ВІДЕО)

15 лип 2025, 08:57
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Дрони в ніч на сьогодні, 15 липня, вдарили по заводу «Енергія» у місті Єлець Липецької області рф.

Відповідні відео з’явилися у соцмережах.

Місцева влада вже заявила про одного постраждалого.

Про вибухи цієї ночі повідомляли жителі Липецької, Воронезької та Ростовської областей рф. Згодом керівництво Воронезької області заявило про «збиття кількох літальних апаратів».

Завод «Енергія» виробляє акумулятори та батареї, зокрема для ракет та іншої військової техніки. Це підприємство раніше вже атакували безпілотники — у травні та на початку липня.

Джерело: Ракурс


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