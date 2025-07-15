Наслідки російських обстрілів Харківщини, фото: ДСНС

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 липня, атакували безпілотниками Харківську область. В результаті виникли пожежі, постраждала людина.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зафіксовані такі випадки:

у селі Приколотне Куп’янського району внаслідок обстрілу зруйновано приватні оселі. Згоріли два будинки та чотири господарчі споруди (300 кв. м). Постраждала 68-річна жінка;

у Чугуєві ударні дрони спричинили пожежі у двох будівлях та на відкритій території (2 га). Без постраждалих.