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Ракурс
Наслідки російських обстрілів Харківщини, фото: ДСНС

На Харківщині внаслідок нічної атаки російських дронів сталися пожежі, постраждала жінка (ФОТО)

15 лип 2025, 08:21
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 липня, атакували безпілотниками Харківську область. В результаті виникли пожежі, постраждала людина.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зафіксовані такі випадки:

  • у селі Приколотне Куп’янського району внаслідок обстрілу зруйновано приватні оселі. Згоріли два будинки та чотири господарчі споруди (300 кв. м). Постраждала 68-річна жінка;
  • у Чугуєві ударні дрони спричинили пожежі у двох будівлях та на відкритій території (2 га). Без постраждалих.

До ліквідації наслідків ворожої атаки були залучені підрозділи ДСНС, в тому числі піротехнічні та медичні розрахунки, — зазначили у відомстві.

Наслідки російських обстрілів Харківщини, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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