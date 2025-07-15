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Наслідки російських обстрілів Харківщини, фото: ДСНС
На Харківщині внаслідок нічної атаки російських дронів сталися пожежі, постраждала жінка (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n207807-na-harkivschyni-vnaslidok-nichnoyi-ataky-rosiyskyh-droniv-stalysya-pojeji-postrajdala-jinka-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 липня, атакували безпілотниками Харківську область. В результаті виникли пожежі, постраждала людина.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зафіксовані такі випадки:
- у селі Приколотне Куп’янського району внаслідок обстрілу зруйновано приватні оселі. Згоріли два будинки та чотири господарчі споруди (300 кв. м). Постраждала 68-річна жінка;
- у Чугуєві ударні дрони спричинили пожежі у двох будівлях та на відкритій території (2 га). Без постраждалих.
До ліквідації наслідків ворожої атаки були залучені підрозділи ДСНС, в тому числі піротехнічні та медичні розрахунки, — зазначили у відомстві.