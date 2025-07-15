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Последствия российских обстрелов Харьковщины, фото: ГСЧС
На Харьковщине в результате ночной атаки российских дронов возникли пожары, пострадала женщина (ФОТО)https://racurs.ua/n207807-na-harkovschine-v-rezultate-nochnoy-ataki-rossiyskih-dronov-voznikli-pojary-postradala-jenschina.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 липня, атакували безпілотниками Харківську область. В результаті виникли пожежі, постраждала людина.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зафіксовані такі випадки:
- у селі Приколотне Куп’янського району внаслідок обстрілу зруйновано приватні оселі. Згоріли два будинки та чотири господарчі споруди (300 кв. м). Постраждала 68-річна жінка;
- у Чугуєві ударні дрони спричинили пожежі у двох будівлях та на відкритій території (2 га). Без постраждалих.
До ліквідації наслідків ворожої атаки були залучені підрозділи ДСНС, в тому числі піротехнічні та медичні розрахунки, — зазначили у відомстві.