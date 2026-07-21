Российский дрон атаковал дом в Харькове, пять человек пострадали. Фото: ОВА

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Ракурс

Російська армія вранці, 21 липня, атакувала Немишлянський район Харкова.

Удар ворожого БпЛА прийшовся у дах приватного будинку. Спалахнула пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Внаслідок обстрілу постраждали п’ятеро осіб. Серед поранених — 12-річна дівчинка. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов поінформував, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 18 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів двоє осіб загинули. Постраждали 15 людей, серед них — дитина.

У селі Шевченкове загинув 68-річний чоловік, 20-річна жінка зазнала поранень і ще семеро людей отримали гостру реакцію на стрес. У Харкові 64-річна жінка зазнала поранень, а гостру реакцію на стрес діагностували у чоловіків 48 і 60 років, 37-річної жінки та 13-річної дівчинки.

В місті Ізюм поранень зазнав 24-річний чоловік, а у селі Кам’яна Яруга Чугуївської громади був поранений 63-річний чоловік. Ще одна людина загинула в селі Костянтинівка Золочівської громади.

Нагадаємо, вранці 21 липня в Херсоні 55-річний чоловік постраждав через атаку російського дрона в Дніпровському районі. У нього діагностували мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми.